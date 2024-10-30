Menemen FK hedefi belirledi

TFF 2. Lig Kırmızı ekiplerinden Menemen FK, ilk 9 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza attı. Bu süreçte ligde 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda tek beraberliğini 1-1'lik sonuçla Van Spor FK'ya karşı alan Menemen FK, ilk yenilgisini de geçtiğimiz hafta Arnavutköy Belediyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak aldı. Bu sonuçla birlikte hem 3 maçlık galibiyet serisini hem de 8 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran İzmir ekibi, yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. 3 Kasım Pazar günü oynanacak 10. hafta mücadelesinde Erbaaspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür ve ekibi, Erbaaspor müsabakası öncesinde takımla yapılan konuşmalarda tek hedefin galibiyet olduğunu oyunculara ifade ettikleri öğrenildi.

Öte yandan İzmir ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.