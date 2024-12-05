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Spor

Menemen FK hem moral depoladı hem de kupada bir üst tura yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste üç maç kaybeden Menemen FK, Türkiye Kupası 4. Tur'unda Elazığspor'u mağlup ederek hem bir üst tura yükseldi hem de moral depoladı.

IHA5 Aralık 2024 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
Menemen FK hem moral depoladı hem de kupada bir üst tura yükseldi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona etkili bir giriş yaparak ilk 8 maçında 7 galibiyet 1 beraberlik alarak şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olurken, son dönemde ise aldığı sonuçlarla düşüşe geçti. Ligde oynadığı son 3 maçında 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, kötü bir seriye imza attı. Bu süreçte bir türlü toparlanmayı başaramayan İzmir ekibi, Türkiye Kupası 4. Turu'nda Elazığspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup ederek hem bir üst tura yükseldi hem de moral depoladı. Son dönemlerde formsuz olan İzmir ekibi, kötü geçen günleri bu galibiyetle sona erdirmiş oldu. Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür de kupa maçının kendilerine büyük bir moral olduğunu ve özgüvenleri tekrar yerine getirebileceğini ifade etti.

Ligde de yeni bir sayfa açmak isteyen Menemen FK, bu hafta deplasmanda oynayacağı İzmir derbisinde üst sıralarda yer alan birebir rakiplerinden Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek.

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