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Spor

Menemen FK, iç sahada ilk kez kaybetti

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 12. hafta mücadelesinde Somaspor'a evinde 3-1 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

IHA18 Kasım 2024 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
Menemen FK, iç sahada ilk kez kaybetti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 12. hafta karşılaşmasında Somaspor ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İzmir ekibi, 3-1 kaybetti. Şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan Menemen FK, puan tablosunda üçüncü sıraya kadar geriledi. Böylece İzmir ekibinin lider 68 Aksaray Belediyespor'la arasındaki puan farkı 3'e çıkarken, ikinci sıradaki Serik Belediye ile olan fark ise 2'ye çıkmış oldu.

Hafta sonu oynanan maçta Somaspor'a kaybederek bu sezonki ikinci yenilgisi alan sarı-lacivertliler, evindeki 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından da taraftarının önünde ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşamış oldu.

5 MAÇTA 1 GOL YİYEN MENEMEN FK, TEK MAÇTA 3 GOL YEDİ

Evinde oynadığı maçlarda bu sezon başarılı bir performansa imza atan Menemen FK, oynadığı ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken kalesinde ise sadece bir gol gördü. İzmir ekibi, bu başarılı sonuçları sürdürmek isterken hafta sonu iç sahada oynadığı Somaspor maçında ise kalesinde 3 gol birden gördü ve 5 maçta yediği gol sayısını tek maçta geçmiş oldu.

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