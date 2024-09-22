İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2024 Pazar / 19 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Menemen FK kazanmaya devam ediyor

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftada Nazilli Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek bu sezon üst üste 4. galibiyetini elde etti.

IHA22 Eylül 2024 Pazar 12:18 - Güncelleme:
Menemen FK kazanmaya devam ediyor
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 4. haftada Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini bulduğu 4 golle mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ligde yoluna kayıpsız devam ederken üst üste 4. galibiyetini de elde etti.

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Nazilli deplasmanından galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Üst üste 4. galibiyetimizi aldık. Bundan sonraki maçlarda da ayaklarımız yere daha sağlam basarak devam etmeliyiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu deplasmanda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.