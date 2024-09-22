Menemen FK kazanmaya devam ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 4. haftada Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini bulduğu 4 golle mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ligde yoluna kayıpsız devam ederken üst üste 4. galibiyetini de elde etti.

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Nazilli deplasmanından galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Üst üste 4. galibiyetimizi aldık. Bundan sonraki maçlarda da ayaklarımız yere daha sağlam basarak devam etmeliyiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu deplasmanda bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.