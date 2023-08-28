Menemen FK sezona 3 puan ile başladı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Karaman FK'yı 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ilk hafta mücadelesinde Karaman FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 40. dakikada Mertcan Açıkgöz'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı İzmir ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken, 77. dakikada Menemen FK'da Erhan Kara, doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca konuk ekip, müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

İlk maçlarının zor geçeceğini bildiklerini belirten Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Müsabakanın ilk devresi tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. Golü bulmamıza rağmen sonrasında çok farklı bir ikinci devre ile karşı karşıya kaldık. Rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk. Buna göre hesaplar yaparken 10 kişi kalmamız bütün hesaplarımızı bozdu ve içgüdüsel olarak skoru koruma refleksi gösterdik. Geriye yaslanmamız rakibin bize baskı kurmasına yol açtı ama takımımın son saniyelere kadar iyi mücadele edip savaşması bize 3 puanı getirdi" ifadelerini kullandı.