Menemen FK, Somaspor deplasmanında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 29. hafta mücadelesinde yarın Somaspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Gökçen yönetecek. Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemeyen İzmir ekibi, buradan alacağı 3 puanla hem play-off hattındaki yerini korumak hem de zirveye doğru tırmanmak istiyor. Ev sahibi Somaspor ise sarı-lacivertli ekibi mağlup ederek düşme hattıyla arasındaki farkı açmayı hedefliyor.

İki ekip arasında ligin ilk devresinde İzmir'de oynanan maçı Menemen FK 3-1'lik skorla kaybetmişti.

Somaspor'dan sezon başında ayrılıp Menemen FK'nın başına geçen Burhanettin Basatemür, kariyerinde 5 yıl görev yaptığı siyah-beyazlıları 3. Lig'den 2. Lig'e yükseltmeyi başarmıştı.