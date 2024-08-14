İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2024 Çarşamba / 9 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5652
  • EURO
    37,0605
  • ALTIN
    2668.52
  • BIST100
    9937.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemen FK, Yakup Anıl Karadağ ile anlaştı
Spor

Menemen FK, Yakup Anıl Karadağ ile anlaştı

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, Sakaryaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

DHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Menemen FK, Yakup Anıl Karadağ ile anlaştı
ABONE OL

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Sakaryaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yakup Anıl Karadağ ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Yakup Anıl Karadağ'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Almanya doğumlu genç oyuncu Sakaryaspor'da profesyonel oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Sakaryaspor formasıyla 1 kupa maçına çıkan Yakup Anıl, ikinci devrede kiralık gittiği 3'üncü Lig ekibi Bergama Sportif'te 14 müsabakada görev yaptı.

  • Yakup Anıl Karadağ
  • Menemen FK
  • anlaşma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.