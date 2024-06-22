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Spor

Menemen FK, Yılmaz Vural için kararını verdi

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın sözleşmesi sona eren teknik direktör Yılmaz Vural ile yeni bir kontrat imzalamayacağı öğrenildi.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Menemen FK, Yılmaz Vural için kararını verdi
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Menemen FK'nın sözleşmesi sona eren Yılmaz Vural'la yeni bir kontrat imzalamayacağı ifade edilirken, sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük görevi için Burhanettin Basatemur ile temasa geçtiği öğrenildi.

TFF 2. Lig'de geçtiğimiz sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlayan ve play-off birinci turunda şampiyonluk hayallerini sonlandıran Menemen FK'da yeni sezon hareketliliği başladı. İlk olarak teknik direktör belirsizliğini gidermek isteyen İzmir ekibinde, sözleşmesi sona eren Yılmaz Vural'la yeni bir sözleşme imzalanmayacağı öğrenildi. Bu durum üzerine yeni bir teknik adam arayışına geçen Menemen FK'nın Burhanettin Basatemur ile temasa geçtiği ifade edilirken, tecrübeli çalıştırıcının da sarı-lacivertlilerde çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Böylece önümüzdeki günlerde İzmir ekibinin yeni çalıştırıcısının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Yılmaz Vural, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmek üzere Almanya'da bulunuyor.

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