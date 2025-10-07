İSTANBUL 19°C / 13°C
  Menemen FK yükselişte: 5 maçtır bileği bükülmedi
Spor

Menemen FK yükselişte: 5 maçtır bileği bükülmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Menemen FK, yenilmezlik serisiyle dikkat çekiyor. Dış sahada henüz mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, hafta sonu oynayacakları zorlu Bursaspor deplasmanında da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Bilal Kısa, mütevazı kadrosuyla üst sıralarda kalıcı olmayı planlıyor.

Menemen FK yükselişte: 5 maçtır bileği bükülmedi
ABONE OL

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yaz döneminde çok fazla para harcamadan mütevazı bir kadro kuran sarı-lacivertliler, şu ana kadar beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Sezona deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 4-1 mağlup ederek etkileyici bir başlangıç yapan Menemen FK, ikinci haftada ise kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor karşısında aldığı 3-0'lık sürpriz yenilgiyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra ise büyük bir çıkışa geçen İzmir temsilcisi, arka arkaya 5 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bilal Kısa'nın öğrencileri, bu süreçte Adanaspor'u 5-0, Isparta 32 Spor'u 3-1 ve Muş Spor'u da 4-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, iki beraberliğini de Kırklarelispor ve 68 Aksaray Belediyespor karşısında aldı. Böylece Menemen FK, 3 galibiyet ve 2 beraberliğe imza atarak taraftarlarını mutlu etti.

Dış sahada yenilgi yüzü görmedi

Bu sezon tek yenilgisini iç sahadaki Arnavutköy Belediyespor karşısında alan Menemen FK, dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi oynadığı bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 beraberliğe imza attı. Kalesinde ise sadece 1 gol gören sarı-lacivertliler, rakip fileleri ise 9 kez havalandırmayı başardı. Bilal Kısa ve öğrencileri, hafta sonu deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında da bu performansını devam ettirip iyi bir sonuçla İzmir'e dönmeyi hedefliyor. Menemen FK 14 puanla 4. sırada yer alırken, Bursaspor ise 15 puanla 3. basamakta bulunuyor.

