25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Spor

Menemen FK yükselişte

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve yükselişini sürdürdü.

IHA25 Ocak 2026 Pazar 14:17 - Güncelleme:
Menemen FK yükselişte
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Mardin 1969 ve Ankara Demirspor karşılaşmalarında alınan mağlubiyetlerin ardından çıkışa geçen İzmir temsilcisi, arka arkaya oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu maçlarını hükmen 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, Aliağa FK ve Arnavutköy Belediyespor'u da 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Son olarak Adanaspor'u 3-0 yenen Menemen FK, bu periyottaki tek beraberliğini ise 1461 Trabzon FK karşısında aldı. Bilal Kısa'nın öğrencileri, bu 7 maçlık dönemde toplayabileceği 21 puanın 19'unu hanesine yazdırdı.

19. haftada play-off hattına yükselen Menemen FK, son iki haftadır 5. sıradaki yerini koruyarak hedeflediği bölgedeki konumunu sürdürüyor.

  • TFF 2. Lig
  • Menemen FK
  • galibiyet

