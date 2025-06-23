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Spor

Menemen FK'da belirsizlik hakim

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte birçok takımda hareketlilik yaşanırken Menemen FK'da ise sessizlik ve belirsizlik yaşanıyor.

IHA23 Haziran 2025 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Menemen FK'da belirsizlik hakim
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TFF 2. Lig'de son iki sezonda Play-Off mücadelesi vermeyi başaran Menemen FK'nın yeni sezonda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Henüz yeni sezonla ilgili bir çalışma yapılmadığı öğrenilirken sarı-lacivertli kulüpte belirsizliğin hakim olduğu ifade edildi. İki dönemdir kulübü yöneten Başkan Bilgin Tokul'un ise bu süreçte sessizliğini korudu belirtildi. Zorlu bir gruba düşen Menemen FK'nın rakipleri dış transfere hızlı bir giriş yaparken, İzmir ekibinin ise bir hamle girişiminde bulunamaması sarı-lacivertli taraftarları endişeye sevk etti. Mazlum Demir'in ayrılışından sonra da bazı taraftarlar sosyal medya hesaplarından yönetime tepki gösterdi.

OYUNCULARA İLGİ VAR

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'deki Play-Off 1. Turu'nda Vanspor'a elenen Menemen FK'da sözleşmesi bulunan birçok oyuncuya çok sayıda 2. Lig kulübünün ilgisi olduğu öğrenildi. Yönetimdeki şu ana kadar yaşanan sessizlik nedeniyle ise oyuncuların nasıl bir yol çizeceği bilinmiyor. İzmir ekibinin kalecisi Enes Sarı, genç savunma oyuncusu Fırat Arslan, hücum oyuncuları Erhan Öztürk ve Seçim Can Koç'a taliplerin olduğu ifade edildi. Bu isimlerin, Menemen FK ile sözleşmesi devam ederken kalıp kalmayacakları ise önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.

  • 2. lig
  • menefen fk

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