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Spor

Menemen FK'da Burhanettin Basatemür farkı

Burhanettin Basatemür yönetimindeki Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak topladığı 12 puanla zirvede yer alıyor.

IHA23 Eylül 2024 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Menemen FK'da Burhanettin Basatemür farkı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona kusursuz bir giriş yaparak ilk 4 maçında Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0, Karaman FK'yı 2-1, Belediye Derincespor'u 1-0 ve Nazilli Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek 4'te 4'le liderlik koltuğuna oturan Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün etkisi kendisini göstermeye başladı.

Yaz döneminde Yılmaz Vural'ın yerine İzmir ekibine gelen 50 yaşındaki çalıştırıcı, mütevazı kadroyla sezona 4'te 4'le başlayarak sarı-lacivertli taraftarları mutlu etmeyi başardı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün tesislerde çok vakit geçirdiği ve oyun mentalitesini takıma uygulatmak için çok çaba sarf ettiği öğrenildi. Öte yandan başarılı teknik adamın oyuncularına sürekli olarak rehavet uyarısı yaptığı ve ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söylediği ifade edildi.

BURAK YEŞİLAY, GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Alman ekibi Bonner SC'den takıma katılan Burak Yeşilay, ilk 4 haftada gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İkinci hafta oynanan Karaman FK maçında açılışı yapan 23 yaşındaki oyuncu, hafta sonu oynanan Nazilli Belediyespor müsabakasında da 2 gol birden atarak galibiyetin mimar isimlerinden birisi oldu. Böylece genç golcü, şu ana kadar oynanan 4 hafta 3 gol atarak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. 4 maça da ilk 11'de başlayan Yeşilay, toplam 289 dakika süre aldı.

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