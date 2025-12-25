İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8512
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemen FK'da ilk ayrılık gerçekleşti
Spor

Menemen FK'da ilk ayrılık gerçekleşti

Menemen FK'da başarılı bir performans sergileyen golcü futbolcu Seçim Can Koç, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırarak Muşspor'a transfer oldu.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
Menemen FK'da ilk ayrılık gerçekleşti
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da ilk ayrılık yaşandı. Liglerin devre arasına girmesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte flaş bir gelişme yaşandı. 2024-2025 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin formasını giyen golcü oyuncu Seçim Can Koç, bir diğer 2. Lig ekibi Muşspor'a transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Menemen FK'ya veda etti. Seçim Can paylaşımında, "1,5 sezon formasını gururla taşıdığım Menemen FK'ya veda ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan Menemen FK taraftarına teşekkür ederim. Menemen FK'ya bundan sonraki yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig'in ikinci yarısında Muşspor forması giyecek olan Seçim Can Koç, Menemen FK formasıyla 45 maça çıkarken 23 gol kaydetmeyi başardı.

  • menemen fk
  • TFF 2. Lig
  • ayrılık

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.