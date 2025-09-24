Menemen FK'da Seçim Can Koç parlıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, sezonun ilk 5 haftasında sergilediği performansla başarılı bir başlangıca imza attı. Bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden İzmir temsilcisi, topladığı 10 puanla puan tablosunun 4. sırasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, hücumdaki etkili oyunlarıyla da dikkat çekerek rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başardı. Bu gollerin yarısı ise 28 yaşındaki forvet Seçim Can Koç'tan geldi. Deneyimli oyuncu, yeni sezonda 5 maçta forma giyerken Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Isparta 32 Spor maçlarında ikişer gol kaydederek sadece 3 karşılaşmada 6 gole ulaştı.

Sezonun henüz başında gösterdiği bu performansla gol krallığı yarışında iddialı bir konuma gelen Seçim Can Koç, Menemen FK'nın hücum hattında en dikkat çeken isim olmayı başardı.

SEÇİM CAN KOÇ ATMAYINCA PUANLAR KAYBEDİLDİ.

Menemen FK'da sezonun ilk 5 haftasında Seçim Can Koç fırtınası esti. 28 yaşındaki golcü, attığı gollerle takımının elde ettiği galibiyetlerde kilit rol oynadı. Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Isparta 32 Spor maçlarında ikişer gol kaydeden deneyimli forvet, bu üç karşılaşmada kazanılan 9 puana doğrudan katkı sağladı.

Öte yandan Seçim Can Koç'un gol atamadığı iki maçta Menemen FK yalnızca 1 puan alabildi; bu karşılaşmalardan biri beraberlikle, diğeri ise mağlubiyetle sonuçlandı.

GEÇEN SEZON 13 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon İzmir'in bir diğer temsilcisi Aliağa FK'dan Menemen FK'ya transfer olan Seçim Can Koç, 2024-2025 sezonunda da gol yollarında takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 28 yaşındaki forvet, geçtiğimiz yıl tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken, 13 kez rakip fileleri havalandırarak skora önemli katkı sağlamıştı. Bu sezon da formunu sürdüren deneyimli golcü, Menemen FK'nın hücum hattındaki en etkili silahlarından biri olarak öne çıkıyor.