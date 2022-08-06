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Spor

Menemen FK'dan 2 transfer

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü, dış transferde Sakaryaspor'dan 32 yaşındaki eski forveti Ali Özgün ile 2 yıllık, Etimesgut Belediysepor'dan 29 yaşındaki sol bek Oktay Kancı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
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Gurbetçi golcü Ali Özgün, Waldh Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Burstadt, Wormatia Worms, Gümüşhanespor, Osmanlıspor kulüplerinde de görev yaparken, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Sakaryaspor'da ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 gol kaydetti.

Karabiga Belediyespor'da futbola başlayan savunmacı Oktay Kancı ise sırasıyla Çanspor, Gönen Bld, Altındağ Bld, Afjet Afyonspor, Nazilli Bld, Ankaraspor'da top koşturdu. İki futbolcu da sarı-lacivertli ekibin Afyon'da 18 Ağustos'a kadar sürecek kampına katıldı. Menemen FK böylelikle toplamda 17 transfere ulaştı.

  • Menemen FK
  • Ali Özgün
  • Oktay Kancı

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