Menemen FK'dan 2 transfer

Gurbetçi golcü Ali Özgün, Waldh Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Burstadt, Wormatia Worms, Gümüşhanespor, Osmanlıspor kulüplerinde de görev yaparken, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Sakaryaspor'da ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 gol kaydetti.

Karabiga Belediyespor'da futbola başlayan savunmacı Oktay Kancı ise sırasıyla Çanspor, Gönen Bld, Altındağ Bld, Afjet Afyonspor, Nazilli Bld, Ankaraspor'da top koşturdu. İki futbolcu da sarı-lacivertli ekibin Afyon'da 18 Ağustos'a kadar sürecek kampına katıldı. Menemen FK böylelikle toplamda 17 transfere ulaştı.