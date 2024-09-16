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Spor

Menemen FK'dan 3'te 3

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 3 maçını da kazanarak 3'te 3 yapmayı başardı.

IHA16 Eylül 2024 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Menemen FK'dan 3'te 3
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, şampiyonluk parolasıyla girdiği 2024-2025 sezonuna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu mağlup ederek lige galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta maçında da deplasmanda Karaman FK'yı hatasız geçmeyi başardı. İzmir ekibi son olarak da evinde Belediye Derincespor'u yenerek ilk 3 maçında 9 puan toplamayı başardı. Böylece Menemen FK, 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik konumuna yükselmeyi başardı.

MENEMEN FK, KALESİNDE 1 GOL GÖRDÜ

Burhanettin Basatemür yönetimindeki Menemen FK, bu süreçte kalesinde sadece 1 gol gördü. İzmir ekibi, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Belediye Derincespor müsabakalarında kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece deplasmanda oynadığı Karaman FK maçında kalesinde 1 gol gördü. Böylece Menemen FK, savunma anlamında başarılı bir iş ortaya koymaya devam ediyor.

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