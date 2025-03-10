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Spor

Menemen FK'dan dört dörtlük seri

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta taraftarının önünde çıktığı son 4 maçta 4 galibiyet elde etmeyi başardı.

IHA10 Mart 2025 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Menemen FK'dan dört dörtlük seri
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın iç sahadaki performansı yükselmeye devam ediyor. İzmir ekibi, taraftarının önünde oynadığı son 4 lig maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte sahasında Karaman FK'yı 2-1, Nazillispor'u 5-3, Elazığspor'u 2-1 ve son olarak da hafta sonunda oynanan karşılaşmada Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Böylece evinde 4'te 4 yapan Menemen FK, taraftarını mutlu etmeyi başardı.

İÇ SAHADA SADECE 2 KEZ KAYBETTİLER

Taraftarının önünde başarılı sonuçlar almayı başaran Menemen FK, bu alanda ligin en iyi takımlar arasında yer alıyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İzmir ekibi, toplayabileceği 36 puanını 26'sını toplamış oldu. Bu süreçte rakip fileleri 22 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

HEDEF AYNI PERFORMANSI DIŞ SAHADA YANSITMAK

Bu sezona dış sahada etkili bir performansla başlayan fakat daha sonra düşüşe geçen Menemen FK, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 kez kazandı. Bu süreçte 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 2 de mağlubiyet elde etti. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün de hedefinin iç sahadaki başarılı oyunu dış sahaya da yansıtmak olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının konuyla ilgili antrenmanlarda çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Menemen FK, gelecek hafta deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak.

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