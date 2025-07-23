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Spor

Menemen FK'dan, Göktürk Efe'ye profesyonel sözleşme

Menemen FK, 2007 doğumlu savunma oyuncusu Göktürk Efe Görgün'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Menemen FK'dan, Göktürk Efe'ye profesyonel sözleşme
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Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra İzmir'e taşınan 2007 doğumlu savunma oyuncusu Göktürk Efe Görgün, kariyerine TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK altyapısında devam etti. Geçtiğimiz sezon U17 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Görgün, İspanyol ekiplerinin de gözdesi oldu. Sol ayaklı stoper için sezon içerisinde La Liga ekibi Leganes ve Levante resmi teklifte bulundu. Bu durum üzerine harekete geçen İzmir ekibi, Göktürk Efe Görgün'ü profesyonel yaparak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, A takımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başladı.

  • Menemen FK
  • Göktürk Efe
  • profesyonel sözleşme

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