16 Ocak 2026 Cuma
Spor

Menemen FK'dan iki yeni transfer

Menemen FK, 01 Adana FK'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Önder ile 27 yaşındaki stoper Burak Bilgen'i kadrosuna kattı.

16 Ocak 2026 Cuma 11:10
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak 21 yaşındaki sağ bek Berkant Alpşanlı ve 19 yaşındaki santrfor Tibet Durakçay'ı renklerine bağlayan İzmir ekibi, şimdi de 01 Adana FK'dan iki transfer birden gerçekleştirerek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Önder ile 27 yaşındaki stoper Burak Bilgen'i kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz 01 Adana FK'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Önder ve 27 yaşındaki stoper Burak Bilgen ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ömer Önder ve Burak Bilgen'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Menemen FK transfer
  • Ömer Önder
  • Burak Bilgen

