19 Ağustos 2025 Salı
Spor

Menemen FK'dan kaleye takviye

Menemen FK, son olarak Sarıyer'de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut'u kadrosuna kattı.

19 Ağustos 2025 Salı 10:21
Menemen FK'dan kaleye takviye
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon öncesinde kadro planlama çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takımın başına Bilal Kısa'yı getiren sarı-lacivertliler, dış transferde Hakan Özkan, Batuhan Özduran ve Çağan Taş'ı kadrosuna kattı.

Takviyelere devam eden İzmir ekibi, şimdi de son olarak Sarıyer'de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut'u transfer etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, " Kulübümüz, son olarak Sarıyer'de forma giyen 34 yaşındaki kaleci Özkan Karabulut ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özkan Karabulut'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

