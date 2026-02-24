Menemen FK'dan Mustafa Er'e sert cevap

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in sözlerine Menemen FK de sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

Menemen FK'nin açıklaması şöyle:

"Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in, cumartesi günü oynadığımız maç sonrası sarf ettiği; 'Rakiplerin bize karşı sergilediği söylem, eylem ve vücut dilini sağlıklı bulmuyorum. Haftaya oynanacak Kahramanmaraş İstiklalspor - Menemen FK maçını özellikle takip edeceğim. Bugün gösterilen istek, coşku ve agresifliğin o maçta da olup olmayacağını görmek istiyorum.' şeklindeki sözleriyle, lig yarışının önümüzdeki haftalarında oynanacak müsabakalara etki etme girişimi gülünç olmasının yanında göz ardı edilemeyecek kadar tehlikeli bir art niyet de barındırmaktadır.

Er'in temsil ettiği camianın Türk futbolundaki yerini bir kez daha düşünerek sarf ettiği bu sözlere tekzip niteliğinde bir açıklama yapmasını beklememize rağmen, Er'in böyle bir düzeltme yapmaması futbolumuz adına utanç vericidir. Unutulmamalıdır ki her takım çıktığı müsabakada galibiyet hedefler. Bir spor karşılaşmasında bunun aksini düşünmek ya da umut etmek en hafif tabirle aymazlıktır.

Er'in bu sözleri, ligi yeterince analiz edemediğinin bir işareti olmakla birlikte, kendisine Menemen FK'nın mücadeleci futbolunun örneklerini görmesi için sezon başından bu yana oynadığımız maçları izlemesini öneriyoruz.

Gelinen noktada Er'in sözlerini ve altında yatan bozuk zihniyeti, TFF nezdinde hukuk zeminine taşıyacağımızı tüm spor kamuoyuna bildiririz."