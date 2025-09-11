İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Menemen FK'dan orta sahaya takviye

Menemen FK, son olarak İnegölspor'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi kadrosuna kattı.

Menemen FK'dan orta sahaya takviye
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon kadro planlama çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, bir takviye daha yaparak son olarak İnegölspor'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi kadrosuna kattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İnegölspor'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Alican Özfesli'ye ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İzmir ekibi, daha önce Hakan Özkan, Batuhan Özduran, Çağan Taş, Özkan Karabulut, Efe Taylan Altunkara, Alper Efe Pazar, Baran Demiroğlu ve Yusuf Karagöz takviyelerine imza attı.

