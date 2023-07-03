İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0823
  • EURO
    28,3926
  • ALTIN
    1603.73
  • BIST100
    5976.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Menemen FK'de hedef Kemal Rüzgar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, geçen sezon Şanlıurfaspor forması giyen başarılı golcü Kemal Rüzgar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

IHA3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:29 - Güncelleme:
Menemen FK'de hedef Kemal Rüzgar
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'la 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren ve 20 gol atarak gol kralı olan 28 yaşındaki golcü oyuncu Kemal Rüzgar'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Özgür Ekmekçioğlu'nun sahibi olduğu Ekmas Group'tan, Bilgin Tokul'a devrinin gerçekleşmesinin ardından ilk hamlesini yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Cenk Laleci'yi takımın başına getirdiklerini açıklamıştı. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi ve geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'la 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 28 yaşındaki golcü oyuncu Kemal Rüzgar ile görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.