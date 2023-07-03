Menemen FK'de hedef Kemal Rüzgar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'la 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren ve 20 gol atarak gol kralı olan 28 yaşındaki golcü oyuncu Kemal Rüzgar'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Özgür Ekmekçioğlu'nun sahibi olduğu Ekmas Group'tan, Bilgin Tokul'a devrinin gerçekleşmesinin ardından ilk hamlesini yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Cenk Laleci'yi takımın başına getirdiklerini açıklamıştı. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni yönetimle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi ve geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'la 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 28 yaşındaki golcü oyuncu Kemal Rüzgar ile görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.