Menemen FK'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona etkili bir giriş yaparak ilk 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberliğe imza attı. Daha sonra Arnavutköy Belediye'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, ilk yenilgisini tattı. O müsabakanın ardından tekrar toparlanan Menemen FK iki maçlık galibiyet serisi yapsa da son 4 haftada gösterdiği performansla tekrar düşüşe geçti. Bu süreçte galibiyete hasret kalan İzmir ekibi; Somaspor, Diyarbekir Spor ve Serik Belediye'ye kaybederken tek beraberliğini ise İzmir derbisi kapsamında oynanan Bucaspor 1928 karşısında aldı. Böylece sezona iddialı bir giriş yaparak şampiyonluğun en önemli favorileri arasında gösterilen Menemen FK, son dönemde yaşadığı kayıplar sonrasında lider 68 Aksaray Belediyespor'un 8 puan gerisine düşerek 15. haftayı üçüncü sırada tamamladı.

TEKNİK EKİP TAKIMI TOPARLAMAYA ÇALIŞIYOR

Son 4 haftada aldığı sonuçlarla hedefinden şaşan Menemen FK'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ve yardımcıları, sarı-lacivertli takımın sezonun ilk haftalarındaki performansını tekrar göstermesi için harekete geçtiği ifade edildi. Hafta içinde gerçekleşen antrenmanlarda oyuncuların özgüvenlerini tekrar kazanması için teknik ekibin yoğun çaba sarf edeceği belirtildi. İzmir ekibi, 14 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Karacabey maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.