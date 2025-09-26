Menemen FK'nın konuğu Muş Spor

Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde her iki ekip de 10 puana sahip olurken ev sahibi Menemen FK averajla 4. sırada yer alıyor. Konuk takım Muş Spor ise 5. basamakta bulunuyor.

MENEMEN FK 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete imza atan Menemen FK, son üç maçında ise yenilgi yüzü görmedi. Teknik Direktör Bilal Kısa ve öğrencileri, Muş Spor karşısında galibiyet alarak bu seriyi devam ettirmeyi hedefliyor. İzmir ekibi, kazandığı taktirde zirve takibi açısından önemli bir üç puanı hanesine yazdırmış olacak.

MENEMEN FK'DA HEDEF İÇ SAHADA İKİNCİ GALİBİYET

İzmir temsilcisi Menemen FK, şu ana kadar taraftarının önünde 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda Arnavutköy Belediye'ye 3-0 mağlup olurken, Isparta 32 Spor'u ise 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. Böylece bu sezon itibarıyla iç sahada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyete imza atan Menemen FK, yarın oynayacakları Muş Spor karşılaşmasından da 3 puan çıkararak taraftarının önündeki ikinci galibiyetini almak istiyor.