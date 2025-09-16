İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3049
  • EURO
    48,806
  • ALTIN
    4904.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemen FK'nın kupadaki rakibi Eskişehir Anadolu
Spor

Menemen FK'nın kupadaki rakibi Eskişehir Anadolu

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Eskişehir Anadolu'yu konuk edecek.

IHA16 Eylül 2025 Salı 14:05 - Güncelleme:
Menemen FK'nın kupadaki rakibi Eskişehir Anadolu
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Eskişehir Anadolu ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi, kupada ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, Eskişehir ekibi ise 1. Tur'da Bartınspor'u eledikten sonra ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Mücadele öncesinde Menemen FK, bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Eskişehir Anadolu ise TFF 3. Lig 4. Grup'ta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.