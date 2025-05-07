İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6475
  • EURO
    43,9836
  • ALTIN
    4210.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Menemen FK'nın rakibi Vanspor

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turu'nda yarın evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

IHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Menemen FK'nın rakibi Vanspor
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normalde sezonu 64 puanla 4. sırada tamamlayan Menemen FK, Play-Off 1. Tur mücadelesinde yarın iç sahada ligi 5. sırada noktalayan Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Konya bölgesi hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf bir üst tura yükselecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Hakkı Türker karşılaşmada forma giyemeyecek.

NORMAL SEZONDA ÜSTÜNLÜK KURULAMADI

Menemen FK ile Vanspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki normal sezonda birbirine üstünlük kurmayı başaramadı. İzmir'de oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken deplasmandaki karşılaşma ise 2-2 sonuçlandı. Böylece iki takım birbirine diş geçirmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler, Play-Off maçında rakibine üstünlük kurup, 1. Lig hedefine emin adımlarla yürümek istiyor.

Turu geçecek takım 68 Aksarayspor - Karacabey Belediyespor maçının galibiyle eşleyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.