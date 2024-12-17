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Spor

Menemen FK'nın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ankaragücü

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın Trendyol 1. Lig ekibi olan Ankaragücü'nü konuk edecek.

IHA17 Aralık 2024 Salı 14:22 - Güncelleme:
Menemen FK'nın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ankaragücü
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Raşit Yorgancılar yönetecek.

Tek maç usulüne göre oynanacak olan zorlu müsabakada kazanan taraf bir üst tura yükselecek.

Menemen FK, 3. turda Elazığspor'u elemeyi başarırken, Ankaragücü ise yine bir İzmir ekibi olan Karşıyaka'yı eleyip 4. tura yükselmişti.

Ligde kötü günler geçiren ve 5 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi, Ankaragücü'nü eleyerek moral depolamak istiyor.

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