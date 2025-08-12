İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Menemen FK'nın yeni teknik direktörü Bilal Kısa

Menemen FK, teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa'nın getirildiğini açıkladı.

12 Ağustos 2025 Salı 15:08
Menemen FK'nın yeni teknik direktörü Bilal Kısa
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa'nın getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde A Milli takım formamızı da terleten ve son olarak Eyüpspor'da antrenör olarak görev alan Bilal Kısa'ya camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

