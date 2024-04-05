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Spor

Menemen FK'yı Kemal Rüzgar sırtlıyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'yı başarılı oyuncu Kemal Rüzgar sırtlıyor. 28 yaşındaki gurbetçi forvet şu ana kadar 16 gole ulaştı.

5 Nisan 2024 Cuma 15:56 - Güncelleme:
Menemen FK'yı Kemal Rüzgar sırtlıyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 5 galibiyetle Play-Off'u garantilemeye yaklaşan Menemen Futbol Kulübü'nü yıldız golcüsü Kemal Rüzgar sırtlıyor.

Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta yetişip ülkemizde Altınordu ve Manisa FK'nın yanı sıra Çaykur Rizespor, Boluspor ve Şanlıurfaspor'da forma giyen 28 yaşındaki gurbetçi forvet sezon başında Menemen'e imza attı.

Menemen FK'nın en skoreri olan Kemal, takımının 5'te 5 yaptığı son 5 maçın hepsinde ağları sarstı. Iğdır FK, Somaspor, Denizlispor ve Sarıyer maçlarında birer gol atan Kemal, Düzcespor'la oynanan son karşılaşmada ise hat-trick yaptı.

Takımını Play-Off'a taşırken 30 maçta 16 gole ulaşan futbolcu gol krallığı yarışında da 17 gollü Amed Sportif'ten Berk İsmail'den sonra ikinci sıraya tırmandı.

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