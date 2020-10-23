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Spor

Menemenspor 3 puanla tanıştı

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

IHA23 Ekim 2020 Cuma 09:15 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 09:16
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TFF 1. Lig’in 6. hafta maçında Menemenspor, Bursaspor’u konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Bursaspor’un ilk atağında kalesinde golü gördü. Maçı bırakmayan ev sahibi ekip 24. dakikada Olatunbosun’un golüyle skoru dengeledi. İlk yarı 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarıya takımlar dengeli bir oyunla başladı. Karşılıklı ataklara sahne olan ikinci yarıda ev sahibi takımda ilk golü atan Olatunbosun’un yerine oyuna dahil olan Tidjane Anaane, 89. dakikada kale önüne çevrilen topa dokunarak takımını 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra konuk ekip risk alsa da maçta başka gol olmadı.

SİFTAH YAPTILAR 

Bu sonuçla 6 hafta sonunda ilk galibiyetine ulaşan Menemenspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, puanını 5’e çıkarmış oldu. Menemenspor’da Rasheed ve Olatunbosun, maç boyunca hücumda hareketli bir performans sergiledi. Olatunbosun’un yerine 80. dakikada oyuna giren Tidjane Anaane ise 89. dakikada galibiyeti getiren golü atarak kısa sürede etkili oldu.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, haftalardır iyi oynadıklarını ancak bunu skora çevirmekte zorluk yaşadıklarını söyledi. Dilaver Mutlu, bu maçla birlikte seri yakalamak istediklerini de sözlerine ekledi.

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