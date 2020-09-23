İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2020 Çarşamba / 5 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6805
  • EURO
    8,9971
  • ALTIN
    466.303
  • BIST100
    1104.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor, Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı
Spor

Menemenspor, Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımı Menemenspor, bir dönem Trabzonspor altyapısında da forma giyen sağ kanat oyuncusu Ali Uygar Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA23 Eylül 2020 Çarşamba 12:15 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:15
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 puan toplayan Menemenspor, kanat oyuncusu Ali Uygar Avcı'yı resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler bir dönem Trabzonspor altyapısında da forma giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Ali'nin takımda başarılı olacağını ve oyuncunun gelecek vadeden bir isim olduğunu söyledi.

Öte yandan takviye çalışmalarına devam eden İzmir ekibinin Boluspor forması giyen golcü Batuhan Altıntaş'la da ilgilendiği ve transferin hafta sonuna kadar netleşeceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.