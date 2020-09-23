Menemenspor, Ali Uygar Avcı'yı kadrosuna kattı

DHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:15 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:15

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 puan toplayan Menemenspor, kanat oyuncusu Ali Uygar Avcı'yı resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler bir dönem Trabzonspor altyapısında da forma giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Ali'nin takımda başarılı olacağını ve oyuncunun gelecek vadeden bir isim olduğunu söyledi.

Öte yandan takviye çalışmalarına devam eden İzmir ekibinin Boluspor forması giyen golcü Batuhan Altıntaş'la da ilgilendiği ve transferin hafta sonuna kadar netleşeceği ifade edildi.