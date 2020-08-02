İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ağustos 2020 Pazar / 12 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9819
  • EURO
    8,2087
  • ALTIN
    443.423
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor Arnavut golcüyle anlaşmak üzere
Spor

Menemenspor Arnavut golcüyle anlaşmak üzere

Menemenspor, Arnavutluk'un KF Teuta takımından 21 yaşındaki golcü Lorenco Vila'yı kadrosuna katmak üzere...

DHA02 Ağustos 2020 Pazar 15:07 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 15:07
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Arnavutluk'un KF Teuta takımında forma giyen santrfor Lorenco Vila'ya kanca attı. 

Geçen sezon Superliga'da 28 maçta 8 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki forvetin İzmir ekibiyle anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. 

Arnavutluk Ümit Milli Takımı'nda da görev alan genç futbolcuyu geleceğe yatırım yapmak için transfer edeceklerini belirten Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Lorenco Vila da geçtiğimiz günlerde transfer ettiğimiz 23 yaşındaki Nijeryalı Bernard Bulbwa gibi gelişime açık bir futbolcu. Genç ve kaliteli yabancı oyuncu takviyelerimiz sürecek" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.