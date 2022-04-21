Menemenspor ateş hattından çıkamıyor

Kocaelispor beraberliğiyle puanını 37'ye çıkaran İzmir temsilcisi, maç fazlası ve averajla düşme hattındaki rakibinin üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Son 3 haftada galibiyeti bulunmayan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. beraberliğine ulaştı. İzmir temsilcisi 12 beraberliği bulunan Eyüpspor'un önünde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor.

Ligde 24 Nisan Pazar günü deplasmanda 1 puan önündeki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak NasaDoge Menemenspor, daha sonra Tuzlaspor, Altaş Denizlispor (D), Gençlerbirliği ve Bursaspor (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.