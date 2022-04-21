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Spor

Menemenspor ateş hattından çıkamıyor

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattındaki rakiplerinden Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 15:09 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:09
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Kocaelispor beraberliğiyle puanını 37'ye çıkaran İzmir temsilcisi, maç fazlası ve averajla düşme hattındaki rakibinin üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Son 3 haftada galibiyeti bulunmayan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. beraberliğine ulaştı. İzmir temsilcisi 12 beraberliği bulunan Eyüpspor'un önünde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor.

Ligde 24 Nisan Pazar günü deplasmanda 1 puan önündeki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak NasaDoge Menemenspor, daha sonra Tuzlaspor, Altaş Denizlispor (D), Gençlerbirliği ve Bursaspor (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.

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