İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2022 Salı / 4 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7254
  • EURO
    16,164
  • ALTIN
    919.126
  • BIST100
    2338.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor bay geçtiği haftada düşme hattına yaklaştı
Spor

Menemenspor bay geçtiği haftada düşme hattına yaklaştı

Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor 30'uncu haftayı bay geçerken, alt sıralardaki rakiplerinin kazanmasıyla açılan puan farkı kapandı.

DHA5 Nisan 2022 Salı 15:27 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 15:27
ABONE OL

Ligde Altınordu, evinde Adanaspor'u 2-0 yenerek Menemenspor'la 4 puanlık farkı 1'e indirdi. Altaş Denizlispor da Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Menemenspor'la Denizlispor'un arasındaki puan farkı 5'te 2'ye düştü. Yine İzmir ekibinin önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ise İstanbulspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.

Menemenspor'la Gençlerbirliği'nin puanları eşitlenmiş oldu. Teknik direktör Cenk Laleci, kendi kaderlerini kendilerinin belirleyeceğini söyledi. Genç teknik adam, "Bizim maç yapmadığımız hafta rakiplerimiz kazandı. Elbette bu bizim için iyi olmasa da biz kendi işimize bakacağız. Önümüzde 8 karşılaşmamız var. Hepsi zorlu olacak ama elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyarak, kümede kalacağız" dedi. Menemenspor bu hafta evinde İstanbulspor'la oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.