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Spor

Menemenspor, Bursaspor maçına 3 eksikle çıkacak

Menemenspor, TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak. İsmail Haktan Odabaşı'nın sakatlığının bulunduğu İzmir temsilcisinde, cezalı Abdulkadir Öksüz ile Akanbi Rasheed forma giyemeyecek.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 10:26 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:26
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TFF 1. Lig'de 23. haftanın son karşılaşmasında Bursaspor ile Menemenspor yarın karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Ligin ikinci devresinde oynadığı 5 maçta 7 puan alan Menemenspor, geçen hafta düşme hattındaki rakiplerinden Akhisarspor'u 6-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Haftaya 23 puan ve averajla 14. sırada giren Menemenspor, düşme hattındaki Akhisarspor'un 4 puan önünde yer alıyor.

İsmail Haktan Odabaşı'nın sakatlığının bulunduğu Menemenspor'da cezalı Abdulkadir Öksüz ile Akanbi Rasheed forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Bursaspor, 31 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Menemenspor, ligin ilk devresinde İzmir'de karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup etmişti.

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