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Spor

Menemenspor Cenk Laleci ile resmen anlaştı

Menemenspor, Ümit Karan'dan boşalan teknik direktörlük görevine eski çalıştırıcısı Cenk Laleci'nin getirildiğini açıkladı.

DHA08 Haziran 2021 Salı 14:28 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 14:28
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayıran yönetim, geçen sezon Karan'dan önce takımı çalıştıran Cenk Laleci ile yeniden anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Laleci hocamızla oturduk, konuştuk. Hatalarını anlayışla karşılayarak, Menemenspor'umuz için baba oğul ilişkisi içerisinde çalışmaya karar verdik. Menemenspor camiasına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, genç teknik adamla el sıkışarak objektife poz verdi.

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