DHA 30 Aralık 2021 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:49

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor transferde atağa geçti. İlk olarak Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Yılport Samsunspor'dan Eraldo Cinari için kolları sıvadı.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin verdiği liste sonucu harekete geçen kurmayların Arnavut golcüyü kiralamak istediği ve Samsunspor'la görüşmelere başladığı bildirildi. Bu sezon Samsunspor formasıyla 9 maça çıkan Cinari, 267 dakika görev alıp 1 gol attı. Cinari'nin de düzenli olarak forma giyebileceği bir ekibe gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.