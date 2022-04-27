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Spor

Menemenspor, Galatasaray'ın eski hocası ile anlaştı

Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktörlük görevi için uzun yıllar Galatasaray'ın altyapısında çalışan Recep Yazıcı ile prensipte anlaştı.

DHA27 Nisan 2022 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de son 4 maça düşme hattında giren Nasadoge Menemenspor'da dün teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayıran yönetimin Recep Yazıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Uzun yıllar Galatasaray altyapısında çeşitli görevler üstlenip sarı-kırmızılı kulüpte Arda Turan, Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak, Semih Kaya, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar gibi futbolcuların yetişmesinde emeği geçen Recep Yazıcı, geçen sezon Menemenspor'da Ümit Karan'ın ekibinde yardımcı antrenörlük yaptı.

Son olarak Van Spor FK'da genel koordinatörlük yapan 62 yaşındaki teknik adam, son 4 maçta düşme hattındaki İzmir temsilcisini kümede tutmaya çalışacak.

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