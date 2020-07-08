DHA 08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:49 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:49

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde küme düşen Adanaspor'u 4-2 yenen Ekol Göz Menemenspor'da altyapıdan çıkan futbolcuların gösterdiği performans camiayı sevindirdi.

Futbol şube başkanı Recep Ersoy, görev alan Murat Elkatmış, Cem Çelik, Furkan Bayık ve Ömer Şahbaş gibi gençlerin çok iyi yerlere geleceğini söyledi. Recep Ersoy, "Son maçlarda oynattığımız genç futbolcularımız fırsatları çok iyi değerlendirdi. Onların ileriki yıllarda takımın temel taşları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Teknik direktör Cenk Laleci ise Menemenspor'un iyi bir vitrin olduğunu belirterek, "Oyuncularımız gelişimlerini sürdürecek. Şu an Gana ve Kamerun'dan 4 genç futbolcu getirdik. Deniyoruz, sürekli geleceğe yatırım yapıyoruz" dedi.