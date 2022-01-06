İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2022 Perşembe / 3 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7219
  • EURO
    15,5766
  • ALTIN
    790.477
  • BIST100
    2006.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor, Ganalı forvet Umar Basit'le anlaştı
Spor

Menemenspor, Ganalı forvet Umar Basit'le anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, Ganalı golcü Umar Basit ile ön protokol imzaladı.

DHA6 Ocak 2022 Perşembe 13:03 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:03
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de Rasheed ve Adamu'nun ligdeki rakiplere satılması, Pote'nin futbolu bırakmasıyla zayıflayan kadrosunu ara transfer döneminde takviye etmeye çalışan tehlike hattındaki Nasadoge Menemenspor, 22 yaşındaki Ganalı santrfor Umar Basit'le anlaştı.

İzmir'e gelip ön protokol imzalayarak takıma katılan genç futbolcunun lisansı Rasheed'in Nijerya'daki yetiştiricilik bedeli yüzünden gelen transfer yasağı kaldırıldıktan sonra çıkarılacak. Senegalli forvet Honore Gomis'le daha önce sözleşme imzalayan Menemenspor, GZT Giresunsporlu orta saha Erol Akdağ'la da prensipte anlaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.