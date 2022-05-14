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Spor

Menemenspor, Gençlerbirliği'ne yenilerek küme düştü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Menemenspor'u 3-1 yendi ve konuk ekip küme düştü.

İHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:10 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde küme düştü.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Kürşad Filiz, Bilal Gölün, Mehmet Kapluhan

MENEMENSPOR: Murat, Sinan, Oğuzhan Çapar, Ömer, Cisse, Enes, Kerem (Ubah dk. 89), Emre (Kehinde dk. 61), Toni (İsmail dk. 89), Abdullah Aydın, Ahmet Sagat.

GENÇLERBİRLİĞİ: Ramazan, Ömürcan, Metehan, Gökhan Gül, Muhammed, Tshibola (Arda dk. 90+2), Grechyshkin, Rahmetullah (Serdarcan dk. 70), Barış (Aksel dk. 90+2), İlker (Lualua dk. 46), Lima (Furkan dk. 90+2)

GOLLER: Lima (dk. 48), LuaLua (dk. 83), Tshibola (dk. 88) (Gençlerbirliği), Kehinde (dk. 65) (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Muhammed (Gençlerbirliği), Sinan, Cisse (Menemenspor)

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