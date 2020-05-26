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Spor

Menemenspor hazırlık maçı yapmak için TFF'den izin istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgınıyla verilen 3 aylık ara sonrası 19 Haziran'da yeniden başlayacak sezon öncesi, antrenmanlarını tesislerinde sürdürürken, teknik direktör Cenk Laleci hazırlık maçı oynamak istediklerini söyledi.

DHA26 Mayıs 2020 Salı 13:29 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 13:29
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Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle futboldan çok uzak kalındığını dile getiren Laleci, "Çevre illerde pandemi nedeniyle izole olmuş bir takımla maç yapmak isteriz. Gerekli izinleri almak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yaptık. Rakiplerle de görüşüyoruz. Yaklaşık 1 aydır tam kadro halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak lig öncesi ve devre arasında olduğu gibi hazırlık maçı oynamadan lige başlamak büyük sıkıntılar doğurabilir. Bizim gibi tüm testleri negatif çıkmış ve izole olan kulüplerle özel karşılaşma oynamak istiyoruz. Gelecek haberleri bekliyoruz" diye konuştu.

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