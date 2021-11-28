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Spor

Menemenspor, Kocaelispor maçında ilkleri yaşadı

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Nasadoge Menemenspor bu sezon ilkleri başardı. İ

DHA28 Kasım 2021 Pazar 12:26 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 12:26
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Kocaelispor galibiyetiyle İlk kez dış sahada galibiyet yüzü gören Menemenspor yine ilk defa seri galibiyete imza attı. Geçen hafta sahasında Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Kocaelispor'u da yenerek 2'de 2 yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sonuçla düşme hattının uzağında kalan Menemenspor gözünü üst sıralara çevirdi.

Teknik direktör Cenk Laleci, takımın ritmini bulduğunu söyledi. Milli aranın ardından oynadıkları 2 maçı kazanmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Laleci, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Kocaelispor en zorlu deplasmanlardan biriydi. Burada kazanmak bizim açımızdan oldukça değerli. Şu ana kadar dış sahalarda çok kötü sonuçlara imza atmıştık, bu şanssızlığımızı da yenmiş olduk. Amacımız seriyi devam ettirip, hak ettiğimiz yerlere gelebilmek" dedi.

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