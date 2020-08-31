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Spor

Menemenspor Michael Ngoo'yu getiriyor

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor, Liverpool alt yapısından yetişen Michael Ngoo ile anlaştı. Golcü futbolcunun çarşamba günü kampa katılması bekleniyor.

DHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59
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TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren Menemenspor, uzun süredir temasta olduğu golcü Michael Ngoo ile anlaşma sağladı. Son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'da forma giyen 27 yaşındaki golcüyle tüm pürüzlerin giderildiği ve Ngoo'nun çarşamba gününe kadar kampa katılacağı açıklandı. 

Liverpool'un altyapısından yetişen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Hearts, Yeovil, Kilmarnock, Oldham Athletic ve Bromley formalarını da terletti. Ngoo geçen sezon Tirana'da 31 lig maçında 13 gol atmayı başardı.

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