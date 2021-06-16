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Spor

Menemenspor, Nijeryalı golcü David Egbo'yu ABD'den İzmir'e davet etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, ABD'de Vancouver Whitecaps forması giyen David Egbo'yu İzmir'e davet etti.

DHA16 Haziran 2021 Çarşamba 11:20 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:20
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde rotayı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Son olarak Göztepe'den orta saha oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu'nu 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler ABD'de Vancouver Whitecaps forması giyen David Egbo'ya transfer teklifi götürdü. Forvette görev yapan Nijeryalı'yı İzmir'e davet eden kurmayların önümüzdeki hafta Egbo ile masaya oturacağı kaydedildi.

Menemenspor'un Japonya'nın Tokyo Verdy ekibinde oynayan Japon ortasa oyuncusu Mizuki Arai için de temasları sürüyor.

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