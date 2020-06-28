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Spor

Menemenspor play-off ümidini tüketti

TFF 1'inci Lig'de evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Boluspor'la öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, Play-Off şansını zora soktu.

DHA28 Haziran 2020 Pazar 13:37 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 13:37
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Bitime 5 maç kala çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler 39 puana yükselmesine rağmen barajın uzağında kaldı. Teknik direktör Cenk Laleci, mutlak galip gelmeleri gereken maçta beraberliğe razı olduklarını söyledi.

Üstünlüğü ele geçirdiklerini ve farkı açabilecek fırsatları da yakaladıklarını belirten Laleci, "Bu kayıp bizi çok üzdü. Biz hedefleri yüksek tutan bir kulübüz. Play-Off'u çok istiyoruz. Kaybedilen 2 puan kritikti. Ancak vazgeçmeyeceğiz. Kalan 4 maçımızı en iyi şekilde bitirip üzerimizdeki rakiplerin kaybını bekleyeceğiz" dedi.

Menemen, son maçlarını Keçiörengücü (D), Adanaspor, Bursaspor (D) ve Altınordu'yla oynayacak.

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