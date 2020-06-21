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Spor

Menemenspor tehlikeli bölgeden uzaklaştı

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek 6 hafta aranın ardından sahadan galibiyet ayrıldı. Ligde 38 puana ulaşan sarı-lacivertliler, düşme potasından uzaklaşarak rahat bir konuma geldi.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 10:52 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 10:52
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TFF 1. Lig’in 29. haftasında Menemenspor, Balıkesirspor’a konuk oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında 76. dakikada Rıdvan Koçak’la gol bulmayı başaran İzmir ekibi, maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 6 haftalık 3 puan özlemini dindirmiş oldu. Menemenspor’da disiplinsizlikten dolayı kadro dışı bırakılan Hüseyin Çolak ve Almanya’dan geri dönmeyip sözleşmesi feshedilen Ali Özgün’ün yerine sezon başında Göztepe’den kiralanan Samed Ali Kaya santrfor olarak görev yaptı.

MENEMEN, GALİBİYETLE RAHATLADI

Son galibiyetini 15 Şubat 2020 tarihinde sahasında ağırladığı Eskişehirspor’a karşı 3-1’lik skorla alan Menemenspor, bu maçtan sonra deplasmanda Osmanlıspor’a 2-0, sahasında Adana Demirspor’a 3-2, deplasmanda Erzurumspor’a 2-0 yenilirken, sırasıyla sahasında Altay’la 1-1, deplasmanda Ümraniyespor’la 1-1 ve sahasında İstanbulspor’la 2-2 berabere kalmıştı. Balıkesir deplasmanından 3 puanla ayrılarak kötü serisini bitiren İzmir ekibi, 38 puana ulaşarak ligde rahat bir konuma geldi.

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