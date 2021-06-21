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Spor

Menemenspor, Zubanovic ile görüşüyor

Menemenspor, Bosna Hersek'in Velez Monstar takımında forma giyen santrfor Faris Zubanovic ile transfer görüşmelerine başladı.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:31
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor transfer döneminde 4 futbolcuyla sözleşme imzalarken, yurt dışında da arayışlarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler Bosna Hersek'in Velez Monstar takımında forma giyen Faris Zubanovic'i listesine aldı. Geçen sezonun ilk yarısında Tuzlaspor'da da forma giyen futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu olduğu ifade edildi. Zeljeznicar altyapısından yetişip Fremad Amager'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2020-2021'in devre arasında Tuzla'dan Velez'e transfer oldu. Zubanovic, Velez'de 6 karşılaşmada forma giydi.

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