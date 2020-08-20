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Spor

Menemenspor'a 18'lik sol bek

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Menemenspor, yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'nden sol bek Emre Batuhan Adıgüzel ile anlaştı.

IHA20 Ağustos 2020 Perşembe 17:01 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:01
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Menemenspor, Ankaragücü’nden 18 yaşındaki sol bek Emre Batuhan Adıgüzel ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonu kadro planlamalarını sürdüren Menemenspor, Ankaragücü’nden sol bek Emre Batuhan Adıgüzel’i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, İzmir’e gelerek kendisini sarı-lacivertlere renklere bağlayan imzayı Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin’le beraber attı.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü U19 takımında forma giyen Emre Batuhan Adıgüzel, takımıyla beraber 16 resmi maça çıkmıştı.

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